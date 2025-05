Falsi carabinieri tentano di truffare 87enne a Sant’Alfio, due denunce

A Sant’Alfio, in provincia di Catania, due giovani sono stati denunciati dai Carabinieri per il reato di tentata truffa nei confronti di un’anziana di 87 anni. L’episodio è stato scoperto grazie a un intervento tempestivo dei militari, che hanno agito nell’ambito di un potenziamento dei servizi di sicurezza destinati a proteggere le categorie più vulnerabili della popolazione.

La vittima è stata contattata telefonicamente da un malintenzionato che, utilizzando il cosiddetto “metodo del falso Carabiniere”, le ha raccontato di un presunto incidente stradale causato dal figlio, con il rischio che il parente venisse arrestato. L’individuo ha sfruttato la preoccupazione materna, proponendo un pagamento per una cauzione che avrebbe evitato l’arresto del figlio. Sospinta dalla paura, l’anziana ha iniziato a raccogliere i soldi, aspettando l’arrivo di un finto avvocato incaricato di ritirarli.

La situazione è stata però notata da un vicino di casa, che ha capito immediatamente che si trattava di una truffa. Ha quindi contattato il figlio dell’anziana, mettendolo in allerta. Non essendo il figlio in paese, ha avvisato prontamente i Carabinieri.

I militari hanno organizzato un intervento in incognito, riuscendo a fermare i due truffatori prima che potessero concludere l’azione. Uno dei malviventi stava ancora parlando con la donna al momento del fermo, come confermato dall’analisi del suo telefono cellulare.

I due, entrambi catanesi di 20 e 18 anni, sono stati denunciati per tentata truffa.

