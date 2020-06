Fallimento Dentix – Federconsumatori assiste decine di pazienti in Sicilia

La Rosa: Ministro Speranza intervenga per evitare che il copione si ripeta.

La vicenda della catena di studi dentistici Dentix coinvolge anche numerosi pazienti siciliani: sono infatti due gli studi Dentix nella nostra Regione, uno a Siracusa e uno a Catania. Nei giorni scorsi la societ√† ha tentato, anche tramite il suo sito Web, di rassicurare le migliaia di pazienti rimaste senza cure e senza risposte per settimane: “Nei mesi della pandemia abbiamo garantito i servizi d’urgenza e i trattamenti indifferibili, adesso da met√† maggio stiamo per attrezzare i nostri centri con tutti i dispositivi di sicurezza. Il silenzio operativo √® stato con il fine di consentire, con tutte le nostre forze, un possibile piano di riapertura delle cliniche Dentix”.¬†

Il problema, per√≤, √® che la societ√† madre di Dentix in Spagna ha fatto richiesta di istanza pre-fallimentare in tribunale. Il modus operandi di questa societ√†, poi, non lascia affatto ben sperare perch√© √® lo stesso gi√† adottato in passato da altre catene di studi medici e dentistici: i pazienti vengono indotti ad accendere un finanziamento per affrontare le cure odontoiatriche necessarie. In tal modo Dentix incassa subito l’intero ammontare della parcella e il consumatore si fa carico degli interessi da riconoscere alla finanziaria. Dopodich√© le cure proseguono lentamente, a singhiozzo, e oggi¬†risultano del tutto interrotte.

Federconsumatori ha già chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza di prendere atto che non è possibile permettere a delle società private di agire in questo modo e che è necessaria una riforma del settore che eviti situazioni economicamente e sanitariamente pericolose, come quella in cui si trovano oggi gli ex pazienti Dentix.

Le sedi territoriali siciliane di Federconsumatori, nel frattempo, si sono gi√† attivate per ricevere le segnalazioni del caso (sono gi√† oltre 20 nella sola provincia di Siracusa) e fornire assistenza legale a chi si trova oggi¬†senza assistenza, con pesanti lavori odontoiatrici lasciati a met√† e con corposi finanziamenti gi√† accesi. Federconsumatori chiede anche che venga verificata l’eventuale complicit√† delle societ√† finanziarie in questo modus operandi, che √® chiaramente sospetto.

“Faremo di tutto per assistere i pazienti consumatori in difficolt√†¬†– afferma l’avvocato Adriana Bazzano, responsabile dello sportello Federconsumatori di Siracusa –¬†che al momento non sanno neanche se le cure iniziate saranno portate a termine. Purtroppo, per√≤, la cosa pi√Ļ probabile √® che ci√≤ non avverr√† e che si dovr√† portare Dentix Italia S.r.l. in tribunale”. Gli fa eco il presidente di Federconsumatori Sicilia: “Invitiamo tutti i pazienti siciliani di Dentix a rivolgersi alle sedi territoriali della nostra associazione per avere assistenza¬†– dichiara Alfio La Rosa –¬†e ribadiamo l’invito al ministro Speranza affinch√© faccia in modo che casi del genere non si ripetano: non √® possibile che una S.r.l. a socio unico con appena 110.000 euro di capitale sociale sia autorizzata ad effettuare, passando da societ√† finanziarie esterne, migliaia di trattamenti sanitari con prezzi che partono da 1.195 euro”.¬†

Gli sportelli di Federconsumatori Sicilia che si stanno occupando della vicenda Dentix sono quello di Siracusa e quello di Catania-Mascalucia.