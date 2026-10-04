Falcone, perde la vita un 38enne in un incidente sull’A20

Incidente mortale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, dove un uomo di 38 anni, Francesco Nicolosi, ha perso la vita nei pressi dello svincolo di Falcone. Il sinistro si è verificato al chilometro 57+700 della carreggiata in direzione Palermo.

Il 38enne viaggiava a bordo di uno Yamaha TMax quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nell’incidente. L’impatto si è rivelato fatale. La dinamica dell’accaduto non è stata ancora definita con certezza e gli accertamenti proseguono per ricostruire quanto avvenuto.

Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un incidente autonomo, ma sono in corso verifiche anche per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Saranno i rilievi effettuati sul posto a fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione del sinistro.

Sul tratto autostradale sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, impegnati negli accertamenti e nella gestione della circolazione durante le operazioni successive all’incidente.

Il sinistro ha avuto ripercussioni anche sul traffico lungo l’A20. In direzione Palermo si sono registrati rallentamenti e la circolazione è stata temporaneamente convogliata su una sola corsia per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

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