Falcone all’Ance Sicilia: pagamenti puntuali alle imprese e nuove opere per la Sicilia

L’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, ha illustrato al Consiglio regionale dell’Ance Sicilia le linee guida del proprio mandato per il futuro della regione. Falcone ha garantito che la puntualità nei pagamenti alle imprese sarà la normalità in Regione, grazie all’approvazione in anticipo della Finanziaria 2023 e alla riduzione dei tempi amministrativi. Inoltre, Falcone ha annunciato una “nuova visione” per le opere pubbliche, che porterà a finanziare interventi “importanti” per lo sviluppo della Sicilia.

Tra le opere, il Ponte sullo Stretto di Messina e gli interventi nelle aree interne della regione. Falcone ha anche invitato gli imprenditori edili a considerare l’opportunità offerta dal “Fondo Sicilia” per il credito bancario. Infine, la Regione sta seguendo la vicenda dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi e sta valutando soluzioni locali in confronto all’iniziativa del governo nazionale tesa a ridurre l’impatto dei crediti d’imposta sul debito pubblico.