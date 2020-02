Falcone – 06.02.2020 diretta streaming del Consiglio Comunale

Amministrazione Comunale Falcone

SI COMUNICA

che il giorno 06.02.2020 alle ore 18:30 il Consiglio Comunale si riunir√† nei locali nell’aula Consiliare sita in Via Alcide de Gasperi per trattare i seguenti argomenti:

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente Risposta scritta ad interrogazioni Consiglieri Comunali n. 01 e n. 02 del 15 gennaio 2020 assunte al prot. n. 413 e 414 di pari data. Presa d‚Äôatto delibera di G.C. n. 01 del 08.01.2020 avente ad oggetto: ‚ÄúApprovazione dati pre-consuntivo esercizio 2019 e tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019. Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, esercizio provvisorio 2020 per applicazione di quota di Avanzo d√¨ Amministrazione vincolato presunto anno 2019.‚ÄĚ; Riconoscimento della legittimit√† della spesa relativa alla ‚ÄúOrdinanza n. 01 del 02.01.2020 contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n¬į 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all‚Äôaffidamento temporaneo del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Falcone, nonch√© del servizio di conferimento presso la discarica sita in c/da Grotte San Giorgio del Comune di Catania gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l., presso la discarica gestita dalla Eco-Beach S.r.l. sita in Taormina e/o presso la RACO S.r.l. con sede in Belpasso (CT), presso il sito di conferimento gestito dalla Self S.r.l. sita in Valdina e presso il sito di conferimento della Gestam S.r.l. sito in Villafranca Tirrenica, al fine di garantire la tutela della salute. – Periodo dal 02/01/2020 al 30/06/2020. Riconoscimento di legittimit√† di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1¬į lettera a) del D. L. vo n. 267/2000 (TUEL), in esecuzione del giudicato nascente da Sentenza n. 79/2018 del Tribunale di Patti e da sentenza del TAR sez. CT n. 2909/2019 ‚Äď procedimento Antonio Accetta Costruzioni snc/ Comune di Falcone; Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020/2022.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Dott.ssa Tiziana Da Campo

Presidente del Consiglio

Diretta streaming a partire dalle ore 18:30 del 06 febbraio 2020

CanaleSicilia è compatibile con

PC – Mac – iPhone – iPad – SmartPhone