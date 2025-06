Fabio La Rosa presenta una nuova e coinvolgente “Commedia Infernale”

Fabio La Rosa, noto attore, autore e regista, presenta “Una Commedia Infernale” insieme ai sessanta allievi della scuola di teatro emozionale “La Fonte dell’Attore”. Lo spettacolo, ispirato all’inferno dantesco, coinvolge attivamente il pubblico, trasformandolo nel fulcro dell’azione. La regia di La Rosa unisce elementi della commedia dell’arte, la solennità del coro greco, la gestualità del teatro di danza e l’alternarsi di musica e recitazione tipico dei musical.

Il pubblico è condotto attraverso un susseguirsi di scene corali e monologhi, in un susseguirsi di storie che mirano a suscitare emozioni profonde. “Perché il vero inferno è vivere la vita senza avere il coraggio di abbandonarsi alle emozioni”, recita uno dei passaggi centrali, sottolineando il nucleo tematico dell’opera. Il raffinato disegno luci, curato da Mas di Giovanni Privitera, valorizza ogni quadri scenico, mentre la direzione del coro, affidata ad Alba Sofia, aggiunge coesione e forza espressiva alla performance.

La complessa architettura registica di La Rosa dimostra esperienza e cultura teatrale, orchestrando un’ampia varietà di linguaggi scenici in un’unica tela drammaturgica. L’iniziativa vuole coniugare tradizione e innovazione, offrendo uno spettacolo di grande impatto visivo e narrativo.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 giugno alle ore 21.00 al Teatro di Pace del Mela; in considerazione dell’elevata domanda, è in programma una replica domenica 29 giugno alla stessa ora. Info e prenotazioni: 347 4645572 – 328 9640748.

