Fabio Concato si ferma per la malattia: “Mi sto curando”

Il cantautore milanese Fabio Concato, 72 anni, ha reso noto di essere affetto da un tumore. L’artista ha spiegato che la malattia è stata la causa dell’annullamento delle date del tour previste nei mesi di luglio e agosto. La comunicazione è arrivata tramite un messaggio pubblicato sui suoi canali social ufficiali, a distanza di alcune settimane dall’annuncio iniziale con cui aveva giustificato lo stop estivo per “motivi di salute e accertamenti medici”.

Nel testo diffuso ai fan, Concato ha dichiarato: «Cari amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito».

L’artista ha inoltre espresso gratitudine verso il pubblico, aggiungendo: «Ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio».

Il musicista, noto per una carriera iniziata negli anni Settanta e per brani entrati nel repertorio della musica leggera italiana, non ha fornito ulteriori dettagli sulle cure in corso o sulle tempistiche per un eventuale ritorno sul palco, confermando tuttavia la volontà di aggiornare direttamente il proprio pubblico.

