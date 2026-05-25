Exit poll a Messina: confermato il vantaggio di Federico Basile

Clima di attesa e partecipazione nel pomeriggio presso il comitato elettorale del candidato sindaco Federico Basile, in via Pozzo Leone 5 a Messina, dove sostenitori, candidati delle liste collegate, rappresentanti dell’informazione e i deputati Francesco Gallo e Giuseppe Lombardo hanno seguito la diretta social avviata alle ore 15 dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

I dati diffusi attraverso i primi exit poll hanno indicato fin dalle prime rilevazioni un vantaggio per Basile sugli altri candidati, collocandolo oltre la soglia del 55%.

Nel corso dell’intervento, De Luca ha richiamato il contesto che aveva preceduto il ritorno alle urne, soffermandosi sulle valutazioni registrate nei mesi precedenti. “Nel momento in cui Federico Basile ha presentato le dimissioni, il quadro era molto chiaro: il 64% dei cittadini esprimeva perplessità rispetto all’ipotesi di elezioni anticipate, mentre soltanto il 26% riteneva necessario votare immediatamente”, ha dichiarato.

Secondo De Luca, la scelta non sarebbe stata legata a una previsione favorevole del risultato elettorale ma alla necessità di consolidare il quadro amministrativo. “La decisione non è stata presa nell’ottica di una vittoria semplice, ma con l’obiettivo di ottenere una maggioranza stabile”, ha aggiunto.

Il leader di Sud chiama Nord ha inoltre richiamato i dati delle rilevazioni demoscopiche precedenti al voto, sostenendo che il livello di fiducia registrato il 23 gennaio 2026, pari al 49%, sarebbe cresciuto fino al 60% il 20 aprile. Ha infine ricordato le stime SWG che attribuivano a Basile un consenso compreso tra il 50 e il 54% e successivamente tra il 52 e il 56%. Secondo la terza proiezione ufficiale, Federico Basile risulta in vantaggio con il 55,7%.

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