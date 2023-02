Ex RSPP dell’Assemblea Regionale Siciliana sotto indagine: misure cautelari di divieto di dimora e sospensione dal pubblico ufficio

Ex RSPP dell’Assemblea Regionale Siciliana sotto indagine: misure cautelari di divieto di dimora e sospensione dal pubblico ufficio

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti dell’ex Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Mirici Cappa. Questa misura consiste in un divieto di dimora per un anno nella provincia di Palermo e una sospensione dal pubblico ufficio per lo stesso periodo.

L’indagine è partita da una denuncia presentata da un imprenditore che aveva vinto un appalto di servizi e ristorazione presso l’Assemblea Regionale Siciliana. Secondo quanto emerso, il pubblico ufficiale avrebbe fatto pressioni sull’imprenditore per farlo lavorare con fornitori da lui indicati. Al rifiuto dell’imprenditore, Mirici Cappa avrebbe posto in essere comportamenti ostili e vessatori.

Le indagini hanno inoltre rivelato che il MIRICI CAPPA aveva la tendenza a richiedere favori per sé e per terzi a imprenditori che lavoravano con l’ente, grazie al ruolo che ricopriva e ai rapporti che intratteneva con loro.

In seguito a queste scoperte, il Gip presso il Tribunale di Palermo ha emesso un’ordinanza di misura cautelare a carico di Mirici Cappa, che è indagato per il reato di “tentata induzione indebita a dare o promettere utilità ”.