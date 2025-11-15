Ex Chiesa del Carmine a Piraino, l’appello del consigliere Cusmano

A Piraino l’ex Chiesa del Carmine, situata nel centro storico e da anni priva di funzioni religiose, presenta un marcato deterioramento strutturale. L’edificio, un tempo utilizzato per brevi periodi come spazio teatrale e successivamente adibito a deposito, risulta oggi chiuso e caratterizzato dal cedimento di una porzione della copertura, elemento che evidenzia l’avanzato stato di degrado.

Il consigliere comunale Diego Cusmano ha trasmesso tre distinte comunicazioni alla Curia Vescovile di Patti, alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina e al Comune di Piraino. Nelle note, l’esponente consiliare ha richiesto chiarimenti sullo stato conservativo dell’immobile e sul regime del bene, invitando gli enti competenti a valutare gli interventi necessari per arrestare il deterioramento in atto. Cusmano ha inoltre sollecitato l’amministrazione comunale a sostenere formalmente l’iniziativa e a favorire un confronto istituzionale con gli altri soggetti coinvolti, con l’obiettivo di individuare possibili forme di cooperazione.

“Non possiamo restare spettatori del deterioramento di un immobile che rappresenta un elemento significativo per Piraino” dichiara Cusmano. “Ho ritenuto necessario richiamare l’attenzione delle istituzioni affinché esaminino quanto utile a evitare una perdita definitiva del bene. È auspicabile che Curia, Soprintendenza e Comune possano definire una collaborazione finalizzata alla sua tutela”. Il consigliere ha infine richiamato la responsabilità di ciascun soggetto istituzionale a intervenire secondo le proprie competenze.

👁 Articolo letto 1.844 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.