Evento motoristico: Premiazione del 1° Trofeo dell’Etna all’Hotel Nettuno di Catania

Il 5 marzo presso l’Hotel Nettuno di Catania si svolgerà la cerimonia di premiazione del 1° Trofeo dell’Etna, organizzato dall’Automobile Club Catania e dall’Automobile Club Acireale. L’evento vedrà la partecipazione dei migliori piloti e team sportivi delle gare del circuito etneo, il trittico di Cronoscalate dell’Etna, tra cui la Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, la Cronoscalata Catania-Etna e la Cronoscalata Linguaglossa-Piano Provenzano.

Alla cerimonia saranno presenti importanti personalità del mondo dell’automobilismo, come Maurizio Magnano di San Lio, presidente dell’Automobile Club Catania, Angelo Pennisi, presidente dell’Automobile Club Acireale, Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club Acireale, e Daniele Settimo, Delegato ACI Sport Sicilia.

Il Trofeo dell’Etna rappresenta un importante riconoscimento per i piloti e i team sportivi che si sono distinti nelle gare del circuito etneo, caratterizzato da tracciati suggestivi e impegnativi che mettono alla prova le abilità dei piloti. La cerimonia di premiazione sarà un’occasione per celebrare l’impegno e la dedizione di questi professionisti dell’automobilismo e per far conoscere al pubblico le loro imprese.

© Riproduzione riservata.