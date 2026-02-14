Evade dai domiciliari e minaccia il vicino con una mannaia a Catania

Un uomo di 41 anni, originario di Catania, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, dove era sottoposto agli arresti domiciliari, e aver rivolto gravi minacce a un vicino di casa utilizzando una mannaia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe estratto l’arma da taglio dal giubbotto, rivolgendo all’indirizzo del vicino insulti e minacce di morte. La persona coinvolta si sarebbe quindi chiusa nella propria abitazione, contattando il numero unico di emergenza per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in viale Moncada, nel quartiere Librino, dove hanno individuato il 41enne sul pianerottolo mentre continuava a inveire contro il vicino. Alla vista dei poliziotti, l’uomo avrebbe tentato la fuga e, accortosi dell’impossibilità di allontanarsi, avrebbe rivolto l’arma contro gli operatori, tentando di aggredire uno di loro.

L’intervento degli agenti ha consentito di neutralizzare rapidamente la situazione. Uno dei poliziotti è riuscito a bloccare e disarmare l’uomo, mentre l’altro ha recuperato il coltello di grandi dimensioni caduto a terra durante la colluttazione.

Gli accertamenti immediatamente eseguiti hanno evidenziato che il 41enne risultava già destinatario di precedenti per fatti analoghi e che si trovava agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale a suo carico.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce aggravate, “ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva”. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.

