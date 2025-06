Etna Comics 2025, Rai Porte Aperte coinvolge oltre 500 giovani studenti

La quattordicesima edizione di Etna Comics, svoltasi dal 30 maggio al 2 giugno presso il centro fieristico Le Ciminiere di Catania, ha confermato il proprio successo registrando oltre 100.000 visitatori. L’evento internazionale dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop ha visto una partecipazione record, consolidando la propria posizione nel panorama delle manifestazioni di settore.

Tra le iniziative più significative, si è distinta l’asta benefica con opere donate dagli artisti presenti alla kermesse, che ha raccolto 8.730 euro. La somma sarà destinata alla Locanda del Samaritano, progetto di solidarietà noto come Agorà della Carità, che prevede la realizzazione di una casa di accoglienza per padri in difficoltà, spazi per malati oncologici non gravi con assistenza familiare, un centro per giovani volontari e una piccola struttura ricettiva per turisti, offrendo opportunità lavorative agli ospiti della struttura. L’opera più apprezzata è stata un disegno di Alex Saviuk raffigurante Spider-Man e Lapide, venduta all’asta per 1.000 euro.

Rilevante anche il successo di Rai Porte Aperte, progetto rivolto a studenti dai 5 ai 23 anni, promosso in collaborazione con Rai. Più di 500 giovani hanno potuto sperimentare le attività di conduttore, inviato, operatore di ripresa, regista e tecnico audio-video, utilizzando attrezzature professionali.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione del Gran Cosplay Contest, vinto da Giovanni Vadalà Castiglia con il costume de Il cacciatore Bloodborne, che ha ricevuto un MacBook Air. Il direttore Antonio Mannino, insieme al vicedirettore Gianluca Impegnoso e allo staff, ha annunciato l’appuntamento per la prossima edizione, dal 30 maggio al 2 giugno 2026.

