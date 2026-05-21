Estate 2026 a Brolo: musica, cultura e spettacoli fino a ottobre

Presentato con anticipo rispetto alle precedenti edizioni il programma degli eventi estivi 2026 di Brolo. L’Amministrazione comunale ha illustrato un calendario che accompagnerà cittadini e visitatori da giugno fino all’autunno con appuntamenti dedicati a musica, cultura, tradizioni, sport ed enogastronomia.

Nel corso della presentazione, il sindaco Giuseppe Laccoto ha spiegato che la scelta di definire il cartellone con largo anticipo punta a favorire la programmazione del territorio e a creare condizioni favorevoli per attività economiche e flussi turistici. «Non è soltanto una scelta organizzativa – ha dichiarato – ma un segnale preciso: dare centralità all’estate, programmare per tempo, costruire opportunità per il territorio».

Ad aprire la stagione sarà Scialamuni, in programma l’1 e il 2 giugno. Nella prima serata è previsto il dj set di Dj Damante, mentre il giorno successivo si esibiranno Sarah Toscano e la Kilimangiaro Band. Tra gli appuntamenti annunciati figurano l’Expo dei vini “Porto della Vite”, il 20 e 21 giugno, e la terza edizione della Swim Cup il 21 giugno, competizione regionale di nuoto in acque libere. Il 25 e 26 luglio tornerà il Galà del Gelato con ospite Silvia Salemi. Ad agosto spazio alla Tindari Woman Orchestra, al Brolo Jazz Festival con Raphael Gualazzi l’11 agosto e Chiara Civello il 12 agosto, seguiti dal Carnevale Estivo.

La parte centrale del mese vedrà il concerto di Fred De Palma il 14 agosto, il ritorno di “I Quaranta che Ballano i ’90” il giorno di Ferragosto con spettacolo pirotecnico e una giornata dedicata ai giovani il 16 agosto. Il 22 agosto saliranno sul palco i The Kolors. Il calendario proseguirà il 5 e 6 settembre con “Le Vie dei Lancia Expo”, chiuso dall’esibizione di Uccio De Santis. Previsti inoltre ulteriori appuntamenti culturali, musicali e teatrali fino a ottobre.

In chiusura, Laccoto ha sottolineato l’intenzione di sostenere nuovi investimenti nel settore turistico attraverso il futuro piano regolatore attualmente in fase di definizione.

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