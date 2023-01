Esplosione in una abitazione a Taormina, anziana ferita

Taormina è in stato di allerta a causa di un’esplosione avvenuta nella serata di ieri in una abitazione di via Apollo Arcageta, all’altezza di Porta Catania.

La causa dell’esplosione è stata una fuga di gas, notata dalla proprietaria della casa, una signora anziana, al suo rientro a casa. La donna ha aperto la finestra per far cambiare l’aria e, improvvisamente, si è verificato lo scoppio, causando danni ai mobili e alle suppellettili.

Per fortuna, la signora è rimasta solo ferita con escoriazioni e, visibilmente sconvolta, è stata trasferita per gli accertamenti del caso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e il sindaco, Mario Bolognari, per verificare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.