Esiti nuovi tamponi Coronavirus – Mancuso: “Invito all’isolamento per le persone in contatto con la famiglia”

Sant’Agata Militello – Sono giunti in serata gli esiti dei tamponi effettuati questa mattina sui familiari dell’uomo ricoverato da ieri al reparto malattie infettive dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, poiché risultato positivo al test del Covid-19.

Purtroppo anche per la moglie il riscontro del test è stato positivo, mentre fortunatamente negativo è stato il tampone eseguito sui figli della coppia.

In accordo e sintonia con le autorità sanitarie, sentita S.E. il Prefetto di Messina, abbiamo quindi attivato le procedure previste dal protocollo con l’isolamento della donna presso la propria abitazione, in locali ovviamente separati rispetto a quelli dei figli. L’evoluzione del percorso clinico sarà ovviamente monitorato costantemente. Grazie alla collaborazione della signora stessa, è stata quindi avviata l’operazione di individuazione di tutte le persone che in questi giorni possano essere venuti in contatto con la famiglia, le quali saranno chiamate a sottoporsi anche loro al regime di isolamento e monitoraggio a titolo precauzionale. Attraverso le strutture comunali ed il servizio di Protezione Civile, l’amministrazione garantirà tutto il sostegno necessario alle famiglie che dovessero trovarsi nelle condizioni di isolamento.

Dagli stessi tamponi eseguiti questa mattina emerge per fortuna, allo stato attuale, la negatività del personale sanitario che in qualche modo si sospetta possa essere venuto a contatto con l’uomo che si era recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello. Al momento oltre la metà dei test hanno dato responso negativo, mentre si resta in attesa dell’ultima tranche di risultati che, si spera, possano anch’essi escludere il contagio del personale sanitario.

L’amministrazione e gli uffici comunali stanno operando in assoluta sinergia e coordinamento con le autorità preposte alla gestione dell’emergenza Coronavirus, essendo già state attivate tutte le procedure del caso. Nel condividere con la comunità tutta la preoccupazione per questo momento certamente delicato, che tuttavia riusciremo certamente a superare nel migliore dei modi, non posso che ribadire l’auspicio per il mantenimento di calma e serenità da parte di tutti, ed allo stesso tempo di stretta osservanza delle indicazioni e prescrizioni provenienti dalle autorità locali, regionali e nazionali.