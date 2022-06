Esame di abilitazione avvocati, al via il corso obbligatorio per l’accesso alla professione forense

Inaugurato ieri nella sede del Dipartimento Cultura e servizi con coordinatori i consiglieri Felice Panebianco e Frida Simona Giuffrida

Al via ieri il corso di formazione obbligatoria per l’accesso alla professione forense promosso dagli Ordini degli avvocati di Messina, Patti e Barcellona.

L’apertura del corso, che ha come responsabili i consiglieri dell’Ordine messinese Felice Panebianco e Frida Simona Giuffrida, ha visto la partecipazione del consigliere Andrea Pirri per il Consiglio dell’Ordine di Patti e del consigliere Mariella Sottile per quello di Barcellona.

Particolarmente interessanti gli interventi del presidente di Cassa Forense Valter Militi, del delegato al Consiglio Nazionale Forense Francesco Pizzuto, della delegata all’Organismo Congressuale Forense Isabella Celeste e del consigliere del COA di Messina Isabella Barone.

Il corso pratico, della durata di oltre 200 ore, si terrà nella sede di Dipartimento Cultura e servizi dell’Ordine di Messina e si svilupperà nell’arco 18 mesi durante i quali i giovani aspiranti avvocati acquisiranno tutte le nozioni utili per affrontare al meglio le future sfide professionali.

Nelle foto: alcuni partecipanti al corso insieme con consiglieri Felice Panebianco e Frida Simona Giuffrida.