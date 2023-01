Errore mortale al bar: barista a processo per omicidio colposo, detersivo al posto dell’acqua

Un barista di Agrigento dovrà affrontare un processo per omicidio colposo a causa di un tragico errore nell’ordine al bar. Il 23 aprile 2018, Calogero Capitano, 74 anni, è entrato in un bar per ordinare un caffè, ma invece di ricevere acqua, gli è stato accidentalmente servito del detersivo per le stoviglie. L’uomo ha ingoiato il liquido senza accorgersene e ha riportato gravi ustioni al cavo orale e all’esofago. Nonostante i tentativi di salvare la sua vita, Capitano è morto otto mesi dopo a causa delle sue ferite.

Il barista che ha servito il detersivo al cliente, Emiliano Civiltà , 38 anni, è stato incriminato per omicidio colposo e dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 26 giugno. Il titolare del bar, Calogero Sajeva, inizialmente accusato di non aver vigilato sull’operato del dipendente, è stato prosciolto dalle accuse.

La vicenda rappresenta un tragico incidente che ha causato la morte di un innocente e porterà un barista a dover rispondere di un reato grave davanti alla giustizia.