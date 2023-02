Errore di Bard costa caro a Google: la società perde il 7% in Borsa

Mercoledì le azioni di Alphabet, la grande società che controlla Google, hanno perso il 7% del loro valore a causa di un errore commesso durante una presentazione pubblica da Bard, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Google. L’errore riguardava il James Webb Space Telescope e aveva attirato l’attenzione degli astronomi e degli appassionati di spazio.

Durante la presentazione di lunedì, Google aveva mostrato una scheda dedicata al JWST su Twitter e aveva chiesto a Bard di spiegare il funzionamento del telescopio spaziale a un bambino di 9 anni. Tuttavia, le informazioni fornite erano sbagliate e avevano attirato l’attenzione degli esperti. Chris Harrison, astronomo presso la Newcastle University, aveva risposto al tweet di Google chiedendo perché non avessero verificato l’informazione prima di condividerla.

Google ha spiegato che Bard sarà sottoposto a un rigoroso processo di verifica nelle prossime settimane, ma al momento non è chiaro quando saranno disponibili le sue nuove funzionalità . Tuttavia, la società sembra voler agire in fretta per recuperare il terreno perso rispetto alla concorrenza. Nonostante ciò, l’errore di Bard ha già causato un calo significativo del valore delle azioni di Alphabet in borsa, dimostrando l’importanza di verificare attentamente le informazioni fornite dai sistemi di intelligenza artificiale.

Questo errore dimostra l’importanza di verificare le informazioni fornite dai sistemi di intelligenza artificiale e di essere cauti nella loro utilizzo, soprattutto in situazioni pubbliche che possono avere un impatto sulla reputazione e sulle azioni della società .