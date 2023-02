Eroica vittoria della Gold & Gold Messina contro la Vis Reggio Calabria

La partita tra la Gold & Gold Messina e la Vis Reggio Calabria si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno espugnato il PalaBenvenuti con un ottimo ultimo quarto e conquistato il loro tredicesimo successo in campionato. Nonostante la buona prestazione difensiva dei reggini, che hanno subito solo 65 punti, l’attacco non è stato abbastanza convincente. Al contrario, i messinesi, guidati dal top scorer Zivkovic (25 punti), hanno saputo gestire il vantaggio e portare a casa i due punti.

Nonostante la determinazione della Vis, che ha sempre creduto nella rimonta e ha tenuto testa alla più esperta Basket School, la squadra di coach Sidoti ha avuto il merito di saper mantenere la concentrazione e il controllo del gioco. Anche gli scolari Tartamella e Di Dio hanno contribuito alla vittoria, segnando rispettivamente 10 e 22 punti.

La partita è stata equilibrata nei primi tre quarti, con entrambe le squadre che hanno giocato alla pari e cercato di superarsi a vicenda. Tuttavia, l’ultimo quarto è stato quello decisivo, con la Gold & Gold che ha difeso con ordine e ha saputo sfruttare le opportunità in attacco.

Nonostante la sconfitta, la Vis può comunque essere soddisfatta della propria prestazione, soprattutto per la buona difesa messa in campo. Tuttavia, dovrà lavorare sull’attacco e trovare maggiore efficacia in vista delle prossime partite.

