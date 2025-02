Equità sanitaria: Asp Messina presenta sette nuovi progetti

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha presentato, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (Pnes), una serie di iniziative volte a garantire un accesso equo ai servizi sanitari per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone in condizioni di vulnerabilità economica e sociale.

“Ci impegniamo a garantire che ogni individuo possa usufruire di servizi sanitari di qualità” ha dichiarato Giuseppe Cuccì, direttore generale dell’Asp di Messina, sottolineando l’importanza di abbattere le barriere socio-economiche nell’accesso alla sanità. Il programma mira a contrastare le disuguaglianze territoriali e a fornire assistenza diretta alle fasce più deboli della popolazione.

Il direttore amministrativo dell’Asp, Giancarlo Niutta, ha evidenziato la necessità di un sistema sanitario inclusivo: “L’inclusione sociale delle persone svantaggiate è essenziale per costruire una società più coesa”. Un concetto ribadito dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, che ha sottolineato l’importanza di garantire servizi accessibili e di alta qualità, superando ostacoli linguistici e culturali.

Uno degli obiettivi principali riguarda il potenziamento degli Ambulatori di Prossimità già attivi a Messina, Milazzo e Mistretta. Presenti alla conferenza l’assessore alle Politiche sociali di Messina, Alessandra Calafiore, e il sindaco di Milazzo, Giuseppe Midili. Gli amministratori hanno dichiarato: “Gli ambulatori rappresentano un’opportunità concreta per garantire assistenza immediata alle fasce più fragili della popolazione, promuovendo una salute collettiva più forte”.

Il progetto prevede la creazione di équipe multidisciplinari, il miglioramento della distribuzione di farmaci per le persone in difficoltà e la collaborazione con enti del terzo settore. Tra le iniziative rientra anche l’acquisto di motorhome per l’assistenza mobile, l’approvvigionamento di protesi odontoiatriche a prezzi calmierati e la produzione di materiali informativi sulla salute.

Alfina Rossitto, responsabile dell’attuazione del progetto, ha assicurato il massimo impegno nella realizzazione delle iniziative: “Ogni fase sarà gestita con precisione per rispondere efficacemente ai bisogni della comunità”. La coordinatrice del progetto “Contrastare la povertà sanitaria”, Patrizia Restuccia, ha illustrato nel dettaglio i sette interventi previsti, tra cui il potenziamento dei servizi clinici e sociosanitari e la creazione di tavoli di coprogettazione con gli enti locali.

Il team operativo comprende anche la referente amministrativa Valeria Caputo, la responsabile del progetto Patrizia Restuccia e i referenti dei Piani di Zona e dei Distretti di Messina, Milazzo e Mistretta, rispettivamente Sebastiano D’Angelo, Maria Franca Casella e Bruno Natale. La gestione amministrativa del piano è affidata a tre funzionari: Alessio Robberto, Elisa Mastrantonio e Domenica Cambria.

Programmazione degli ambulatori

Messina: Via Aurelio Saffi n. 2 – Martedì e Venerdì, ore 15:00 – 18:00

Milazzo: Via G.B. Impallomeni n. 45 – Lunedì e Mercoledì, ore 15:00 – 18:00

Mistretta: Via Giovanni Verga, piano terra – Martedì e Venerdì, ore 15:00 – 18:00

Con questi interventi, l’Asp di Messina punta a rendere l’assistenza sanitaria più accessibile, abbattendo le disuguaglianze e promuovendo una maggiore inclusione nel territorio.

