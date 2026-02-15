Eolie, ripristinati i collegamenti marittimi dopo il maltempo

Sono stati ripristinati i collegamenti marittimi da e verso le isole Eolie, sospesi nei giorni scorsi a causa delle avverse condizioni meteomarine. L’unica località che rimane isolata è Ginostra, piccolo centro dell’isola di Stromboli raggiungibile esclusivamente via mare, dove una violenta mareggiata ha compromesso l’approdo degli aliscafi. Il moto ondoso ha infatti danneggiato una parte del grigliato della struttura, trascinandolo in acqua e rendendo lo scalo inagibile.

Nel frattempo, il comandante del porto di Lipari, tenente di vascello Gianmaria Arangio, con apposita ordinanza ha autorizzato l’esecuzione di interventi di somma urgenza nel porto di Scari a Stromboli, anch’esso colpito dagli effetti del ciclone Harry. I lavori, autorizzati fino al 24 marzo, riguarderanno la seconda campata della struttura e comprenderanno verifiche preliminari, accertamenti tecnici e la sostituzione delle travi danneggiate.

Le operazioni saranno eseguite dalla società Opere marittime generali S.C.A.R.L., che impiegherà i motopontoni Ardito e Tritone, con il supporto di unità subacquee per le attività necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza.

A Lipari, nella frazione di Acquacalda, i danni provocati dalla mareggiata, stimati in alcune centinaia di migliaia di euro e riferiti in gran parte a strutture private, hanno reso necessario l’avvio degli interventi per il ripristino della viabilità, già attivati dall’amministrazione comunale. Operazioni analoghe, affidate a ditte private, hanno interessato anche Canneto, in diversi tratti del lungomare invasi dal mare, e l’isola di Panarea, dove è stato liberato l’accesso all’area portuale dai detriti lapidei.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Lipari sono inoltre intervenuti in località San Giorgio, presso gli uffici dell’Asp, per la rimozione di una tettoia divelta dal vento. L’area è stata interdetta fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

👁 Articolo letto 300 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.