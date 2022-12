Entrano nel vivo le manifestazione natalizie a Gioiosa Marea, il cartellone

“A nascitura”, Falsi d’autore, Coro Lirico Siciliano: entrano nel vivo le manifestazioni natalizie.

Entrano nel vivo le manifestazione natalizie a Gioiosa Marea dopo l’ottimo riscontro di pubblico delle prime iniziative nel centro e nelle frazioni che hanno riscosso l’unanime consenso di grandi e bambini.

E’ un calendario articolato, quello predisposto dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con le Pro Loco, la Consulta Giovanile, le Associazioni, le Parrocchie e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo Sport e Spettacolo, nel tentativo di abbracciare l’interro territorio comunale, dal centro cittadino a San Giorgio a tutte le frazioni collinari. Un programma ricco, che guarda soprattutto al coinvolgimento dei bambini, ma che non vuole dimenticare il rispetto delle tradizioni e la riscoperta della gioia di stare insieme dopo la difficile prova della pandemia.

Nel fine settimana, sabato 17 e domenica 18 dicembre, da non perdere “A nascitura”, il presepe vivente curato con entusiasmo dall’Associazione Gioiosa Guardia per le vie del centro cittadino.

L’Assessore Teodoro Lamonica ringrazia “tutti i ragazzi che si stanno spendendo con passione nell’organizzazione di questo evento che sono certo calamiterà l’attenzione di tante persone”.

Il presepe vivente “A nascitura” verrà replicato il 22 e 23 dicembre.

 Sempre nel fine settimana, sabato 17, la Consulta Giovanile organizza “il Natale solidale” in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado. Sabato e domenica, inoltre, doppio appuntamento a San Giorgio e nel centro cittadino di Gioiosa, con la “Sfilata di Natale”, a cura della scuola di danza CM Studio.

Nella settimana che ci conduce al Natale, sono previste, lunedì 19 e martedì 20 dicembre, due giornate di preghiera e riflessione all’auditorium comunale insieme a Fra Felice e alla comunità “Spirito e verità ”, mentre martedì sera, sempre all’auditorium, si svolgerà lo spettacolo dei “Falsi d’autore”, gruppo di musica e cabaret che mette in scena divertentissime parodie.

Sono davvero tante le manifestazioni in cartellone a Gioiosa Marea per questo Natale 2022 per attrarre e allietare residenti e visitatori. Un appuntamento da non perdere ù fissato per il 27 dicembre: la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ospiterà il concerto del Coro Lirico Siciliano, una iniziativa di grande spessore culturale patrocinata dal Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi nell’ambito della rassegna Stella Splendens.

Non mancheranno le grandi tombolate per i bambini, a Gioiosa Marea (il 28 dicembre) e San Giorgio (il 29 dicembre) con ricchi premi e tanto divertimento.

“E’ un Natale da vivere al meglio, con gioia e serenità – commenta il Sindaco Giusi La Galia. Non posso che ringraziare di cuore tutte le associazioni, le Pro Loco, le parrocchie, per lo spirito di collaborazione che stanno mettendo in campo allo scopo di regalare a tutta la comunità gioiosana momenti di spensieratezza dopo un periodo difficile”.