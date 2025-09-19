Enrico Foti insediato alla guida dell’Università di Catania

Con l’insediamento ufficiale del professor Enrico Foti come Rettore dell’Università degli Studi di Catania si apre una fase che viene considerata determinante per il futuro dell’Ateneo. L’istituzione è chiamata a rafforzare la propria credibilità e a recuperare un ruolo centrale sia nel contesto accademico nazionale che nella vita sociale ed economica del territorio.

Il nuovo Rettore dovrà affrontare questioni rilevanti come il potenziamento della ricerca scientifica, l’attrazione di talenti e risorse e il consolidamento dei rapporti con le istituzioni locali. Centrale rimane l’impegno per garantire il diritto allo studio e una gestione improntata a criteri di trasparenza e responsabilità.

Il Codacons, che aveva lanciato in passato l’iniziativa “Salviamo UniCT”, ha espresso disponibilità a collaborare con la nuova governance universitaria per sostenere un percorso di rinnovamento volto a restituire all’Ateneo un ruolo di presidio pubblico di cultura e formazione.

“L’avvio del mandato del professor Foti – ha dichiarato Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons – rappresenta un passaggio cruciale per rilanciare l’Ateneo. Legalità, trasparenza e merito devono diventare i principi guida di questa nuova stagione. L’Università di Catania ha oggi l’opportunità di rimettere al centro gli studenti e il loro diritto allo studio, tornando ad essere motore di sviluppo culturale, sociale ed economico per l’intera comunità”.

