Energia – Musumeci a Cingolani: «La Sicilia si candida ad essere la regione più verde d’Italia»

«Candidiamo la Sicilia a diventare la regione più verde d’Italia. Abbiamo tutti i numeri per farlo». Lo ha ribadito il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al termine dell’incontro avuto a Roma con il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Accompagnato dall’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri, il governatore ha illustrato al ministro gli obiettivi della Regione, «con l’utilizzo dei fondi del Pnrr, per giungere alla produzione di energia rinnovabile, con un Piano integrato che comprenda fotovoltaico, idrogeno liquido e biogas dal recupero della massa leggera». Musumeci e Baglieri hanno anche illustrato al ministro la strategia del governo regionale per il superamento della crisi dei rifiuti ed hanno chiesto «un intervento risolutivo e coraggioso sulla bonifica della rada di Augusta, ormai da troppo tempo oggetto di studi ed analisi da parte dell’Ispra non più tollerabili».

Dal canto suo Cingolani ha assicurato la massima attenzione per i temi sollevati dalla Regione Siciliana e la più ampia disponibilità a collaborare per la loro soluzione.

