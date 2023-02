Enel e 3Sun Gigafactory: un’alleanza per la sostenibilità energetica in Sicilia

Enel e 3Sun Gigafactory: un’alleanza per la sostenibilità energetica in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con entusiasmo l’investimento di Enel nella 3Sun Gigafactory, che sorgerà nella zona industriale di Catania e diventerà entro il 2024 la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa. Durante l’evento “Il nuovo polo energetico di Enel in Italia”, Schifani ha sottolineato come questo investimento rappresenti un’opportunità per la Sicilia di rafforzare la propria attrattiva per gli investimenti produttivi e di diventare una piattaforma per le rinnovabili e le tecnologie collegate.

Il governatore ha espresso la speranza che i pannelli fotovoltaici prodotti nella 3Sun Gigafactory possano anche essere installati in Sicilia per produrre energia per i suoi abitanti. Ha anche sottolineato l’impegno del governo regionale a favorire questa transizione verso le fonti energetiche “green”, attraverso la riforma delle regole della Commissione tecnica specialistica e un’azione sinergica con il governo nazionale e le istituzioni europee.

All’evento hanno preso parte anche il presidente e l’amministratore delegato di Enel, Michele Crisostomo e Francesco Starace, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, la direttrice generale della direzione Energia della Commissione europea, Juul Jørgensen, deputati nazionali ed europarlamentari, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e il commissario straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei.

L’investimento di Enel in 3Sun Gigafactory rappresenta un passo importante per la transizione verso un’energia sostenibile in Sicilia e in Italia. Questa alleanza tra Enel e 3Sun dimostra che la sostenibilità energetica è un obiettivo condiviso e che l’Italia è pronta ad essere all’avanguardia in questo campo.