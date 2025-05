Emodinamica di Patti protagonista al Congresso Europeo di Parigi

L’Unità Operativa di Emodinamica dell’ospedale Barone Romeo di Patti, riconosciuta come una delle eccellenze a livello nazionale, si appresta a fare un ulteriore passo in avanti sul piano internazionale. Il comitato scientifico del Congresso Europeo di Emodinamica (EURO-PCR), che si terrà a Parigi dal 20 al 23 maggio 2025, ha selezionato un caso di grande interesse che sarà presentato in una sessione dedicata. Il lavoro scientifico riguarda un paziente affetto da grave infarto miocardico acuto, trattato con successo grazie alle tecnologie avanzate disponibili presso il centro emodinamico di Patti.

La struttura, diretta dal Dott. Salvatore Garibaldi, ha raggiunto un significativo riconoscimento nazionale grazie ai risultati ottenuti nel trattamento dell’infarto miocardico tempo-dipendente, classificandosi tra le migliori in Italia per volumi di attività, con oltre 100 casi trattati annualmente. Il caso che verrà esposto al congresso parigino, intitolato “multi imaging evaluation in mechanical ventricular support LM PCI”, descrive un intervento di angioplastica coronarica eseguito con l’ausilio della pompa meccanica intracardiaca IMPELLA e di tecniche di imaging avanzate, come l’IVUS e l’OCT. L’intervento ha permesso di trattare un paziente con infarto miocardico acuto complicato da grave scompenso cardiaco, utilizzando tecnologie d’avanguardia per garantire un flusso sanguigno adeguato durante la procedura.

Il Dott. Garibaldi, insieme ai suoi collaboratori, i Dottori Alberto Magliarditi, Emmanuele Soraci e Federico Cuffari, ha ricevuto il supporto costante della direzione dell’ASP di Messina, espressa dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Treimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta. Il loro impegno ha permesso di raggiungere questo importante traguardo, consolidando la reputazione della struttura come punto di riferimento per l’emodinamica in Italia.

👁 Articolo letto 751 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.