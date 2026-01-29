Emergenze in Sicilia, la Cisl chiede il sostegno dell’Unione Europea

La Cisl Sicilia chiede un intervento diretto dell’Unione Europea a sostegno dell’isola colpita da gravi eventi calamitosi. La sollecitazione è stata avanzata dal segretario generale Leonardo La Piana nel corso della riunione del tavolo di partenariato sulle Politiche unitarie di Coesione, svoltasi al Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, a Palermo. Al centro dell’intervento, le conseguenze del ciclone Harry e la frana che ha interessato il territorio di Niscemi, definite dal sindacato come situazioni di particolare criticità.

Secondo La Piana, la portata dei danni registrati richiede una risposta immediata anche a livello comunitario. “Quanto accaduto in Sicilia impone che l’Unione Europea dimostri concretamente la propria solidarietà”, ha affermato, precisando che resta prioritaria l’azione delle istituzioni nazionali e regionali, chiamate a garantire i primi interventi e a reperire le risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza.

Nel suo intervento, il segretario generale della Cisl Sicilia ha richiamato l’attenzione su alcune criticità strutturali, a partire dalla necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e di superare le difficoltà nella gestione della spesa pubblica. “Non è ammissibile che, pur in presenza di risorse disponibili, queste non vengano utilizzate, producendo conseguenze rilevanti per cittadini e imprese”, ha sottolineato.

La Piana ha inoltre evidenziato il ruolo dell’Europa, che “non può limitarsi a essere un insieme di regole e programmazioni distanti dalle realtà territoriali”. In tale contesto, ha ribadito la richiesta di un sostegno economico concreto attraverso l’attivazione del Fondo di solidarietà europeo e la riattivazione del regolamento Restore. “È necessario che tutte le forze politiche agiscano in modo unitario per sostenere questa richiesta”, ha concluso, auspicando che le annunciate visite di rappresentanti europei in Sicilia siano accompagnate da una pianificazione tempestiva degli interventi.

