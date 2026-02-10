Emergenza Niscemi, operativo il coordinamento della Regione

Prosegue l’attività del governo regionale per la gestione delle conseguenze della frana di Niscemi e dei danni provocati dal recente maltempo lungo le coste siciliane. Anche oggi si è riunita la cabina di regia istituita dal presidente della Regione, Renato Schifani, con la partecipazione dei dipartimenti regionali coinvolti, al fine di definire le misure operative da adottare. Nell’ambito delle funzioni commissariali per l’emergenza, il coordinamento delle strutture impegnate negli interventi urgenti è stato affidato a Duilio Alongi, dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico.

Per quanto riguarda Niscemi, a partire da domani sarà attivata una sede locale dell’ufficio del commissario delegato, ospitata in locali messi a disposizione dal Comune. Il presidio, con personale regionale affiancato dalla Protezione civile, svolgerà attività di assistenza alla popolazione, supporto al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, nonché raccolta e segnalazione di situazioni di rischio per la pubblica incolumità. La struttura fornirà inoltre supporto nella presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi previsti. È in corso anche la ricognizione degli alloggi di proprietà dello Iacp da destinare agli sfollati, con procedure di assegnazione accelerate.

Nel corso della riunione è stato inoltre disposto l’insediamento di tavoli tecnici presso gli uffici del Genio civile di tutte le province, con il compito di verificare la stima dei danni e programmare gli interventi necessari. Attenzione specifica è stata riservata alle infrastrutture portuali: a Lampedusa, Linosa e Stromboli risultano già avviati cantieri finalizzati a garantire la continuità dei collegamenti con la terraferma.

