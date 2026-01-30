Emergenza meteo, Marano e Tanasi: «Sospendere solo i mutui non basta»

Un pacchetto di misure più ampio a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dal maltempo eccezionale in Sicilia viene sollecitato dalla deputata regionale Jose Marano e dal segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi. Secondo i due esponenti, la sola sospensione dei mutui non risulta sufficiente a fronteggiare le conseguenze economiche prodotte dagli eventi atmosferici che hanno interessato diversi territori dell’Isola.

Marano, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori all’Assemblea regionale siciliana, richiama la necessità di interventi coerenti con la dichiarazione dello stato di emergenza. “La proclamazione dello stato di emergenza – afferma – richiede misure adeguate alla gravità della situazione, capaci di offrire una protezione effettiva al tessuto sociale ed economico, evitando che famiglie e imprese siano gravate da obblighi finanziari non più sostenibili”.

Sulla stessa linea Tanasi, che definisce la sospensione dei mutui un segnale iniziale, ma parziale. “Gli eventi meteorologici straordinari – osserva – hanno determinato effetti economici immediati e diffusi, riducendo la capacità di cittadini e attività produttive di rispettare gli impegni quotidiani”. A suo giudizio, limitare gli interventi ai soli mutui rischia di lasciare irrisolti altri costi essenziali, come tributi, bollette, affitti e finanziamenti, che continuano a pesare sui soggetti già in difficoltà.

Marano e Tanasi evidenziano il pericolo di un aggravamento delle condizioni sociali nei territori colpiti. “Interventi circoscritti – spiegano – possono compromettere la tenuta economica di intere comunità”. Da qui la richiesta di una sospensione generalizzata degli oneri economici, ritenuta necessaria per accompagnare la fase emergenziale e favorire una ripresa effettiva delle aree interessate.

👁 Articolo letto 211 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.