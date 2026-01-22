Emergenza maltempo, la Cisl offre assistenza per i cittadini e le imprese

La Cisl Sicilia ha annunciato la piena operatività di tutte le proprie strutture territoriali a sostegno delle persone e delle attività economiche che hanno riportato danni a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato l’Isola. L’iniziativa coinvolge l’intera rete del sindacato, comprese le associazioni Adiconsum, Anolf e Anteas, il Caf Cisl, il patronato Inas e il sindacato inquilini Sicet, messi a disposizione dei cittadini per fornire assistenza e supporto.

L’obiettivo, spiega il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, è garantire una presenza concreta sul territorio in una fase caratterizzata da forti difficoltà. “Riteniamo prioritario esserci nei fatti – dichiara La Piana – garantendo il supporto di tutta la nostra organizzazione e di tutta la rete dei nostri servizi e delle associazioni”. Il sindacato intende così affiancare lavoratori, famiglie e imprese colpite, offrendo strumenti utili per affrontare le conseguenze dell’emergenza.

Nel contempo, la Cisl Sicilia rivolge un appello alle istituzioni regionali affinché vengano adottati in tempi rapidi provvedimenti straordinari di sostegno. La Piana sollecita il Governo e il Parlamento regionale ad attivare misure adeguate, sottolineando l’urgenza di rendere disponibili ammortizzatori sociali per tutelare l’occupazione e il reddito delle persone coinvolte. “Il governo nazionale dichiari subito lo stato di calamità naturale – aggiunge – perché oggi l’esigenza è di fare presto e di agire con assoluta tempestività”.

Il segretario generale evidenzia inoltre l’impegno profuso in questi giorni dalle lavoratrici e dai lavoratori impegnati nella gestione dell’emergenza. “A loro va il nostro sentito ringraziamento – afferma – e deve andare quello da parte delle istituzioni a tutti i livelli”, precisando che tale riconoscimento deve tradursi in interventi concreti capaci di valorizzarne competenze e professionalità.

