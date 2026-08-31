Emergenza incendi nell’Isola, Cocina: «Bisogna agire prima dei roghi»

Resta elevato il rischio incendi in Sicilia, dove le alte temperature continuano a interessare gran parte del territorio regionale. Il livello di allerta è rosso in tutte le province, ad eccezione del Trapanese. A fare il punto sulla situazione è Salvo Cocina, capo della Protezione civile regionale, impegnata nel supporto alle operazioni di contrasto ai roghi.

«Sarà un’altra giornata di passione», ha dichiarato Cocina, sottolineando il ruolo delle temperature elevate nell’aumento del pericolo. La Protezione civile regionale ha messo a disposizione 2.500 volontari formati e 300 mezzi, tra i quali 20 autocisterne, a sostegno dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale.

L’attività riguarda anche l’assistenza alla popolazione in caso di evacuazioni, come avvenuto venerdì scorso a Polizzi Generosa e in alcuni villaggi turistici di Sciacca. Le operazioni vengono coordinate attraverso la nuova control room regionale per il contrasto agli incendi, che, secondo Cocina, sta fornendo risultati positivi durante una stagione particolarmente impegnativa, seppure non paragonabile per intensità e danni a quella del 2023.

Il capo della Protezione civile ha richiamato l’attenzione anche sulla prevenzione. «Le ondate di calore, sempre più frequenti e durature, stanno aumentando gli eventi, ma il cambiamento climatico non è l’unica causa», ha spiegato, indicando anche l’azione di piromani e responsabili di incendi dolosi.

Cocina ha quindi sollecitato amministrazioni comunali e forze dell’ordine a intensificare i controlli, soprattutto durante le giornate caratterizzate da caldo estremo. «Bisogna agire prima dell’incendio, altrimenti questa guerra non la vinceremo», ha concluso.

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