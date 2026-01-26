Emergenza Harry, contestazioni sui fondi di 100 milioni per tre Regioni

Le risorse stanziate dal governo nazionale per fronteggiare i danni provocati dal ciclone Harry continuano a suscitare reazioni critiche in Sicilia. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, ha definito insufficienti i fondi deliberati, sostenendo che “si tratta di un’elemosina o poco più” rispetto alla portata dell’emergenza. Secondo De Luca, lo stanziamento iniziale di 33 milioni di euro non sarebbe adeguato a coprire i primi interventi necessari e rifletterebbe una scarsa attenzione verso l’Isola. Il parlamentare ha inoltre affermato che la limitata entità delle risorse potrebbe aver inciso sulla ridotta visibilità della vicenda nei notiziari nazionali.

De Luca ha poi criticato il ruolo della Regione Siciliana, invitando il presidente Renato Schifani e la maggioranza a destinare alla ricostruzione l’intero plafond previsto nei collegati alla Finanziaria, rinunciando agli emendamenti territoriali. “Non abbiamo bisogno di una magnanimità di facciata”, ha dichiarato, sollecitando un utilizzo integrale delle risorse disponibili, al netto delle somme destinate alle norme urgenti e indifferibili.

Sul tema è intervenuto anche Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars, commentando la decisione del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna. Giambona ha definito il provvedimento “necessario ma insufficiente” rispetto ai danni causati dal maltempo, che secondo le prime stime supererebbero 1,5 miliardi di euro, pari a oltre l’1 per cento del Pil regionale. A fronte di tali cifre, lo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per tre Regioni è stato giudicato “palesemente inadeguato”.

Il deputato dem ha inoltre evidenziato l’assenza di esponenti di vertice del governo nazionale nei territori colpiti e ha ribadito la necessità di risorse adeguate, procedure straordinarie e dell’attivazione del Fondo di solidarietà europeo previsto per calamità di rilevanza economica significativa.

