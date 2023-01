Emergenza freddo a Catania: Cardello chiede aiuto per i senza tetto

Con l’arrivo dell’inverno e le temperature che scendono, l’emergenza freddo diventa un problema sempre più pressante per i senza tetto di Catania. Le baracche di legno, le tende sotto gli archi, i giacigli di cartone e le panchine non offrono un riparo adeguato per queste persone che vivono in situazioni di assoluta precarietà .

Il presidente del comitato “CataniaNostra”, Andrea Cardello, sottolinea che in questa situazione di incertezza politica il comune di Catania non può restare inerte e lasciare che siano soltanto le parrocchie o le associazioni no profit a prendersi cura di chi vive ai margini della società .

In molte zone della città , come Piazza Verga, Corso Sicilia, Viale Africa, Via Sant’Euplio e molti altri, è impossibile non notare la presenza di questi giacigli di fortuna. Per risolvere questo problema, Cardello chiede un piano sinergico che coinvolga tutti i soggetti interessati, in particolare i sei municipi di Catania, in modo che possano trovare le soluzioni più adatte per ogni singolo quartiere.