Emergenza Covid – D’Uva: “Ok a odg per vaccinazione prioritaria a marittimi”

Emergenza Covid – Dā€™Uva: ā€œOk a odg per vaccinazione prioritaria a marittimiā€

ā€œHo chiesto al Governo che i lavoratori marittimi quotidianamente impegnati nei servizi di collegamento e di trasporto cittadini e merci siano sottoposti al vaccino anti-Covid in via prioritariaā€.

CosƬ il deputato questore Francesco Dā€™Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle, nel commentare lā€™approvazione di un ordine del giorno, a propria firma, al DL Covid.

ā€œSono soddisfatto che il Governo abbia accolto la mia richiesta e si sia impegnato a sottoporre i marittimi alla vaccinazione in via prioritaria una volta terminate le categorie piĆ¹ fragili e i loro caregiver. Occorre difatti salvaguardare questi lavoratori impiegati nel servizio di trasporto di passeggeri e merci a cui deve essere consentito assicurare il diritto alla mobilitĆ delle persone in tutto il territorio nazionale.

E questo diviene ancor piĆ¹ evidente se si pensa aiĀ servizi di collegamento nello Stretto di Messina dove il trasporto via mare rappresenta il principale passaggioĀ tra la Sicilia eĀ la penisola. Il diritto alla continuitĆ territoriale deve essere garantito anche e soprattutto in periodi di emergenza come quello che stiamo vivendoā€.