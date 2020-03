Emergenza Coronavirus – Intensificati i controlli dei Carabinieri

Palermo – I militari del comando provinciale stanno effettuando numerosi controlli in tutto il tessuto cittadino e nella provincia per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica in applicazione delle norme recentemente emanate.

Nella trascorsa giornata, sono state controllate 650 persone e 369 esercizi pubblici, 68 sono state le segnalazioni all’autorità giudiziaria in violazione dell’art. 650 codice penale.

Oggi continuano i servizi in considerazione della più stringente normativa, che prevede tra l’altro l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti a piedi.