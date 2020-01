Emergenza cinghiali, tavolo tecnico a Messina, Sindaco De Luca: “Ognuno si assuma proprie responsabilità , tali animali sono tutelati meglio di un extracomunitario senza permesso di soggiorno”

Si è svolto oggi a Palazzo Zanca un tavolo tecnico alla presenza del Sindaco on. Cateno De Luca, e convocato dall’Assessore alla Dimora per gli Animali Massimiliano Minutoli, per discutere circa le criticità scaturite dall’emergenza cinghiali nel messinese, resasi ancora più urgente e necessaria a seguito della cattura nei giorni scorsi di tre esemplari all’interno della villetta di piazza Castronovo.

“La mia responsabilità è quella di garantire l’incolumità pubblica e privata e la presenza di cinghiali in ambito urbano non è assolutamente tollerabile, oltre a generare un dispendio economico non indifferente. La mia attenzione è massima; la ditta incaricata dal Comune, da lunedì sarà operativa. In caso di necessità , dovrà inoltre portare in maniera tempestiva l’animale sul luogo dove interverranno i soggetti e le autorità competenti. In base alle risultanze delle analisi, il cinghiale verrà abbattuto oppure trasportato in altra località . Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità . Il cinghiale, dopo la sua cattura, deve essere identificato attraverso appositi marchi”. A riferirlo è il Sindaco metropolitano, on. Cateno De Luca a margine dell’incontro.

Diverse le personalità intervenute, tra cui: il presidente dell’Ordine Medici Veterinari Messina Nicola Barbera; per l’ASP Messina il medico veterinario Luigi Oscar L’Abbate; per il Corpo Forestale Messina Giovanni Giacoppo, per il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Agatino Sidoti e Santino Bellamacina; per IZS Area Barcellona Vincenzo Di Marco; l’esperto comunale per il randagismo Santo Cristarella; il veterinario Santo Caputo; il dirigente comunale del Dipartimento Servizi Ambientali Francesco Ajello; per la Polizia Metropolitana il comandante Antonino Triolo e gli ispettori Santo Fucile e Bartolo Ardizzone.