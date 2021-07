Emergenza cinghiali – Lupo: “Il governo attui norme per consentire piani di abbattimento”

“Il grido di allarme degli agricoltori siciliani e dei sindaci non può restare inascoltato. L’emergenza cinghiali causa danni incalcolabili, rappresenta un pericolo per l’incolumità di agricoltori, escursionisti e cittadini e va affrontata con decisione”. Così il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo che stamattina è intervenuto davanti a palazzo d’Orleans durante la  protesta dei rappresentanti Coldiretti che, come nel resto d’Italia, hanno  manifestato chiedendo soluzioni  per arginare la proliferazione incontrollata dei cinghiali selvatici.

“Ogni giorno gli agricoltori sono costretti a fare turni di guardia o vedono i propri  raccolti distrutti mentre cresce il pericolo per i cittadini, chi fa attività di trekking ed escursioni.  Il governo regionale deve dare corretta attuazione alle norme che già esistono – conclude Lupo – consentendo piani di abbattimento controllati e  selettivi nel rispetto dell’ambiente”.