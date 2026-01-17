Emendamento «Supercazzola» di La Vardera ed il “Fuoco Amico”

La vicenda dell’emendamento presentato e fatto approvare da Ismaele La Vardera durante le ultime ore della manovra finanziaria regionale sta producendo tensioni all’interno dell’area che guarda alla costruzione del cosiddetto campo largo in vista delle Regionali del 2027. Il deputato di Controcorrente ha reagito alle critiche arrivate da esponenti del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle, contestando apertamente il metodo e le valutazioni espresse nei suoi confronti.

In un intervento sui social, La Vardera ha parlato di “fuoco amico”, difendendo l’operazione condotta con un emendamento dal contenuto volutamente complesso e di difficile applicazione, che prevedeva lo stanziamento di un milione di euro ai Comuni. L’iniziativa, pensata per evidenziare le criticità del sistema, ha però avuto effetti inattesi, coinvolgendo anche tre deputati del Pd che hanno votato il maxi-emendamento contenente la norma contestata.

La Vardera ha risposto in modo diretto alle dichiarazioni del capogruppo dem Michele Catanzaro, che aveva richiamato al “rispetto delle istituzioni” e messo in guardia dalla ricerca di visibilità mediatica. Parole definite “surreali” dal deputato di Controcorrente, che ha aggiunto: “Spero abbia parlato a titolo personale e non in nome del partito, anziché fare un gol a porta vuota chiedendo le dimissioni dell’assessore al Bilancio attacca me”.

Nel mirino anche i deputati del M5s Luigi Sunseri e Adriano Varrica, che hanno preso le distanze dal voto e dal metodo utilizzato. “Rispetto il pensiero dei colleghi – ha affermato La Vardera – ma è lecito chiedere dove si voglia arrivare e perché nessuno abbia posto il vero tema, quello delle dimissioni dell’assessore Alessandro Dagnino”.

Il confronto si è infine spostato sui social, con uno scambio dai toni ironici tra La Vardera e Sunseri, che ha provato a ridimensionare la polemica con una risposta scherzosa, “Avà dai, troveremo una soluzione! Ti voglio bene”.

