Emendamento Paxia, stop al canone Rai per le strutture turistiche

“Ho formulato un emendamento al Decreto Rilancio che, insieme alle altre iniziative pensate per il turismo, mira a risollevare il settore fra i più colpiti dall’emergenza coronavirus, specie nella regione Sicilia”.

Con queste parole la deputata catanese del MoVimento 5 Stelle, Maria Laura Paxia, commenta la sua proposta che prevede l’esenzione per il periodo febbraio-luglio dal pagamento del canone Rai per le strutture turistico-ricettive.

“Oltretutto – specifica l’on. Paxia – l’ emendamento in questione richiederebbe, a carico dello Stato, una copertura finanziaria relativamente bassa (appena 10 milioni di euro), ma consentirebbe a tutti coloro che potrebbero beneficiarne di evitare una spesa accessoria che, per le strutture aperte al pubblico, ha un costo decisamente più alto rispetto ai privati. Un significativo segnale per questo settore così importante e strategico per il nostro Paese”.