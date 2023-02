Elly Schlein nuova segretaria del PD: passaggio di consegne da Letta

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico, diventando la prima donna e la più giovane a guidare il partito. La vittoria di Schlein alle primarie è stata determinante per la sua elezione e ha visto la partecipazione di oltre un milione di persone ai gazebo. Con la promessa di una linea chiara e la capacità di rialzare il partito, Schlein ha ricevuto congratulazioni dal segretario uscente Enrico Letta, dal suo sfidante Stefano Bonaccini e da altri leader politici, tra cui la premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini della Lega e Giuseppe Conte del M5S.

Oggi, Letta farà il passaggio di consegne a Schlein, segnando un nuovo inizio per il Partito Democratico. Nel suo discorso di vittoria, Schlein ha promesso che il PD sarà un problema per il governo Meloni e ha sottolineato l’importanza dell’unità per tornare a vincere. La sua elezione è stata accolta con entusiasmo dai membri del partito, che vedono in lei una nuova speranza per il futuro del PD.

