Elezioni regionali – La prima tappa a Catania per il tour di Cateno De Luca

Dopo la presentazione ufficiale a Messina il tour del candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca fa tappa a Catania.

Un incontro con la stampa per illustrare il progetto di Sicilia Vera e rilanciare l’organizzazione del movimento sul territorio. Arriva con il Volkswagen d’epoca simbolo ormai della lotta ai poteri forti, metafora di un viaggio verso la conquista di Palazzo d’Orleans con la missione di liberare la Sicilia dalla “banda bassotti della politica”. De Luca si presenta portando con sé anche la lanterna, presentata nel corso della convention di Taormina lo scorso 2 ottobre, che accompagna la ricerca degli uomini e delle donne che vogliono scendere in campo e sostenere il progetto politico di Sicilia Vera.

“Il nostro tour, afferma il candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca, parte da Catania così come avevamo promesso per concludersi il 31 marzo a Palermo in piazza Indipendenza. Catania, prosegue De Luca, ospiterà anche la convention della Sicilia orientale di Sicilia Vera il prossimo 9 aprile alle Ciminiere alle ore 10:00 durante la quale presenteremo i primi candidati all’Ars. Il messaggio che lanciamo è chiaro: faremo tutto alla luce del sole. Non vogliamo avere a che fare con la banda bassotti della politica. Chi vuole parlare con noi deve farlo apertamente. Non c’è spazio per trattative di alcun genere. Per questo motivo abbiamo avviato la campagna di tesseramento per coinvolgere tutti coloro che con coraggio vogliono abbattere questa cappa politica che ha tenuto ostaggio la Sicilia fino ad oggi.”

Il tour prosegue domani ad Enna. L’appuntamento è alle ore 9:30 presso il Bistrot Siciliano. Sabato invece sarà la volta di Caltanissetta dove al Gran Caffè del Tritone in piazza Giuseppe Garibaldi alle ore 9:30 si svolgerà l’incontro con la stampa locale.

Ecco il programma dei prossimi incontri:

Venerdì 25 marzo Siracusa ore 9:30 Viola Espresso Bar Corso Giacomo Matteotti

Sabato 26 marzo Ragusa ore 9:30 Caffè Italia Piazza S. Giovanni

Martedì 29 marzo Agrigento ore 9:30 Caffè Concordia – Saito Piazza Luigi Pirandello

Mercoledì 30 marzo Trapani ore 9:30 Il Cappellaio Matto Coffee And Drink Corso Vittorio Emanuele

Giovedì 31 marzo Palermo ore 9:30 Piazza Indipendenza

A conclusione dei weekend di Sicilia Vera sono già programmati due grandi eventi durante i quali verranno ufficializzate le candidature all’Ars. L’appuntamento è sabato 9 aprile alle ore 10:00 presso le Ciminiere di Catania e sabato 30 aprile alle ore 10:00 presso il teatro Golden di Palermo.