Elezioni a Patti, si costituisce il gruppo “Patto per Patti”

Si avvicina la scadenza elettorale per l’Amministrazione Comunale in atto alla guida della Città di Patti.

L’esperienza maturata in questi anni e l’esigenza che trapela a tutti i livelli dell’ambiente pattese e non, ci spinge a metterci al servizio operoso della Comunità con l’obiettivo principale di stare a diretto contatto con la Gente e con una capacità di ascolto che vuole essere vicinanza ma anche appropriata conoscenza per l’immediata e migliore soluzione dei problemi e per una crescita dinamica in tutti i settori pubblici che possano a loro volta fungere da volano per il settore privato.

Concretizzazione e sintesi saranno le chiavi dell’azione che si intende porre in essere interloquendo con le Istituzioni, i singoli Cittadini, gli Imprenditori, le Associazioni, gli Artigiani, i Commercianti, i Liberi Professionisti, gli Operatori Turistici, … anche al fine di soddisfare le aspettative, da lungo tempo, ormai disattese.

Apertura a tutte le componenti locali che vorranno proporre, per poi essere condivise, scelte politiche mirate a restituire quella centralità territoriale che naturalmente appartiene al Comune di Patti e che ne costituisce la grande potenzialità , per sé e per gli altri Comuni, se adeguatamente condotta e se riesce a riappropriarsi del suo ruolo di protagonista nell’interesse globale e generale, al di là delle parti e delle appartenenze di ciascuno, attingendo a tutti i contributi collaborativi, competenti e costruttivi che saranno portati nella trasparenza e nel dialogo.

Sotto questi auspici, interpreti di quanto emerge dal contesto attuale, si è giunti alla determinazione di costituire il gruppo denominato “PATTO per PATTI”, i cui portavoce saranno Melina Virzì, Achille Fortunato e Anna Sidoti.

Gruppo politico “Patto per Patti”