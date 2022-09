Elezioni, gli orari dell’ufficio elettorale

Si informa la cittadinanza che, in occasione delle elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022, per agevolare il rilascio delle tessere elettorali, l’Ufficio interessato rimarrà aperto al pubblico con orari di apertura così articolati:

VENERDI 23.09.2022 – dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

SABATO 24.09.2022 – dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

DOMENICA 25.09.2022 – dalle ore 7.00 alle ore 23.00;

Nell’occasione si rammenta agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito a all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune di Gioiosa Marea procederà al rinnovo della tessera esclusivamente su domanda degli interessati.

Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea