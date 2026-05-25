Elezioni Comunali a Messina 2026, terza proiezione: Basile al 55,7%

Si avvia verso la conclusione il percorso elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Messina. Con la chiusura dei seggi e il termine delle operazioni di voto, è iniziato lo scrutinio nelle 262 sezioni cittadine chiamate a definire il nuovo assetto politico del Comune, la composizione del Consiglio comunale e il rinnovo degli organismi delle cinque circoscrizioni.

Secondo la terza proiezione elaborata dal Consorzio Opinio per Rai, basata su una copertura del campione pari al 20%, il sindaco uscente Federico Basile risulta in vantaggio con il 55,7% delle preferenze. Alle sue spalle Marcello Scurria, candidato del centrodestra, accreditato del 28%, mentre Antonella Russo, espressione del centrosinistra, si attesta al 13,5%.

Alla competizione hanno preso parte anche Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri. Lo scrutinio in corso sarà determinante per ufficializzare l’assegnazione della guida della città dello Stretto e definire i rapporti di forza all’interno dell’assemblea cittadina.

Dopo l’emergere delle prime indicazioni dalle proiezioni, Marcello Scurria ha commentato l’esito provvisorio del voto. “Desidero ringraziare i messinesi che hanno scelto di sostenermi e tutti i volontari che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo”, ha dichiarato.

Il candidato ha inoltre aggiunto: “Il sistema Basi-Luca ha mantenuto il consenso e il peso delle 15 liste ha inciso sul risultato finale. Ho avuto la percezione di una città non favorevole a determinate scelte. Continuerò il mio impegno in Consiglio comunale senza arretrare. Non presenterò ricorso, ma svolgerò un ruolo di opposizione rigorosa in Aula”.

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