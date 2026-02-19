Elezioni, Avs lancia Paolo Todaro, alleanze ancora in definizione

Nel confronto interno al centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative di Messina emerge un nome inatteso per la candidatura a sindaco: quello del sindacalista Paolo Todaro. La proposta è stata avanzata da Alleanza Verdi Sinistra attraverso la co-portavoce regionale di Europa Verde Alessandra Minniti e il referente provinciale Andrea Carbone, inserendosi nelle interlocuzioni già avviate tra Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Controcorrente e altre forze dell’area progressista.

Todaro vanta un percorso consolidato nel contesto cittadino. Già rappresentante della Gilda e attualmente dirigente della Uil, ha fatto parte del Senato accademico dell’Università di Messina e del consiglio di amministrazione dell’ateneo. Il suo nome è legato alla vicenda che ha condotto alle dimissioni dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea, in seguito alle contestazioni sui rimborsi, documentate dallo stesso Todaro.

