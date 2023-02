Elezioni Amministrative in Sicilia: 129 Comuni al voto il 28 e 29 Maggio

Il governo Schifani ha fissato le date delle prossime elezioni amministrative in Sicilia. Nei 129 Comuni interessati, le elezioni si terranno domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e 12 giugno. Le date sono state stabilite su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Andrea Messina.

La tornata elettorale coinvolgerà quattro capoluoghi di provincia: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Dei 129 Comuni, 114 voteranno con il sistema maggioritario, mentre 15 voteranno con il proporzionale. Inoltre, cinque Comuni sono attualmente gestiti da Commissari straordinari e uno da una Commissione prefettizia.

L’assessore regionale Andrea Messina ha dichiarato che si tratta di una tornata elettorale molto importante per la Sicilia, in quanto coinvolgerà un terzo della popolazione. Le giornate di voto sono state fissate per il 28 e 29 maggio per evitare di sovrapporsi a celebrazioni nazionali e religiose e per tener conto del calendario scolastico.

In provincia di Agrigento, 14 Comuni rinnoveranno le amministrazioni. In provincia di Caltanissetta, ci saranno elezioni in 5 Comuni con sistema maggioritario. Nella provincia di Catania, 19 Comuni andranno al voto, con 7 di essi al di sopra dei 15.000 abitanti. Nell’Ennese, 9 Comuni voteranno, con solo Piazza Armerina che voterà con il proporzionale. Infine, in provincia di Messina, 33 Comuni voteranno con il sistema maggioritario.