Elezioni a Piraino – Presentato il simbolo del candidato Cipriano e inaugurata la sede elettorale

Una domenica importante per le future amministrative pirainese, l’avvocato Salvatore Cipriano, che dopo aver lanciato la sua candidatura nei giorni scorsi, inserisce un alto tassello nella logica pre-elettorale. Ieri pomeriggio, infatti, ha Inaugurato la sede del suo movimento e la nuova pagina social e presentato il logo.

Il tutto attorniato da entusiasmo e tanti amici e “nuovi amici” come sottolinea in un video social postato sulla neo pagina di  #Pirainopertutti #CiprianoSindaco.

Lui dice “inizia una nuova avventura” e sorride, lavorando alle ultime rifiniture della squadra.

“Buongiorno a tutti amici pirainesi voglio ringraziare tutti quanti per le tante manifestazioni di affetto e le attestazioni di stima ricevute in questi giorni, – afferma Cipriano – una volta che si è diffusa la notizia della mia partecipazione alla prossima competizione elettorale come candidato sindaco del nostro comune.

La vostra vicinanza mi ripaga dell’impegno di tutti questi anni al servizio della nostra comunità e mi dà nuova energia, nuova determinazione per affrontare in maniera serena la competizione elettorale che si avvicina. Assieme agli amici di sempre ed ai nuovi amici che hanno sposato questo nuovo progetto politico “Piraino x Tutti”, da oggi ci ritroverete presso la nostra sede di Gliaca di Piraino sulla Via del Sole, che diventerà un luogo di condivisione, di idee e di confronto.

Con l’inizio della settimana Santa – conclude Cipriano – voglio cogliere l’occasione per fare i miei più sinceri auguri a tutti quanti per una buona e serena Pasqua. Forza Piraino!”