Elezioni a Patti – Giorgio Cangemi si confronta con la stampa

Giorgio Cangemi si confronta con la stampa sulla veranda del That’s Amore a Patti Marina.

A Patti il candidato sindaco di “Andiamo Avanti” Giorgio Cangemi, ha incontrato la stampa. E mentre si “racconta”, risponde alle domande, annuncia la presentazione della lista, sabato nel tardo pomeriggio, in piazza Mario Sciacca.

La campagna elettorale entra nel vivo anche a Patti, e Giorgio Cangemi, avvocato, a capo della coalizione “Andiamo Avanti”, tra i vari incontri programmati, dopo quelli televisivi, ha voluto iniziare quelle sul territorio con il confronto serio e profondo, a viso aperto, con la stampa locale.

“La partecipazione dei cittadini al governo della città , parte dalla trasparenza – ha detto Cangemi, aggiungendo che questa “non si sviluppa semplicemente nell’atto amministrativo ma anche nella comunicazione, nel dialogo, nel rendere partecipe delle scelte fatte il cittadino”.

Per questo riconosce alla stampa un ruolo prioritario per cogliere l’obiettivo di una grande democrazia partecipata.

“Accetterò critiche e suggerimenti, ma vi chiedo il confronto schietto. Per questo non avrò nessun pregiudizio ma un telefono, quando non sarà possibile vederci, sempre in linea con voi… perchè io sono fatto così” ha detto Cangemi che ha ribadito di volere “un rapporto senza retropensieri, nuovo e leale perchè voi siete un segmento importante – rivolgendosi ai giornalisti – per la crescita di Patti”.

Cangemi ha parlato della formazione della lista, di come questa, attraverso candidati “splendidi, motivati, entusiasti e pronti a spendersi per Patti” si stia muovendo non solo alla ricerca del consenso, ma per spiegare ai cittadini la grande volontà di realizzare un progetto corale, fatto da mille azioni giornaliere, dal singolo impegno che diventa un’autentica massa d’urto quando si moltiplica con la volontà dei cittadini. E ribadendo il concetto che con lui “Tutti saranno primi Cittadini”.

Alla domanda di cosa farebbe se eletto, Cangemi senza remore ha detto che la grande priorità resta quella di “mettere a punto la macchina amministrativa. Una necessità assoluta perchè attraverso l’efficienza di questa si raccolgono gli obiettivi che l’Europa e lo Stato assegnano per gli enti locali”.

Cangemi ha quindi, anche se velocemente, presentato la lista, la giunta, gli assessori designati, che in molti erano presenti a Patti Marina stamani – ed ha anche annunciato che sabato prossimo, nel tardo pomeriggio, in piazza Sciacca ci sarà la presentazione della Lista.

Cangemi ha quindi parlato di scelte consapevoli, della voglia di dare un segnale forte, di attenzione ai bisogni della gente.

L’obiettivo è quello di lavorare insieme con impegno, grinta, entusiasmo e lungimiranza.

Ed ancora tra gli obietti prioritari ha rammentato, quasi un monito a se stesso, di porre la nuova centralità di Patti, a partire dall’Ospedale, innanzi a tutto.

Concludendo con lo slogan che campeggiava sul programma dato ai giornalisti “se prometto lo faccio!”