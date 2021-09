Elezioni a Patti – Cangemi: “Non è una foto ufficiale, ci sono tanti ma non tutti…”

Una foto di “gruppo” sulla scalinata del Santuario del Tindari. Quella del gruppo del candidato sindaco Cangemi, verso le elezioni d’Ottobre.

Una riunione, anzi per l’esattezza un incontro tecnico, tra lo staff, con molti del neo candidati della lista “Andiamo avanti” a sostegno della candidatura a sindaco della città di Giorgio Cangemi, per definire i ruoli, le procedure tecniche della raccolta delle firme, la pianificazione dei vari interventi. Poi, al termine dell’incontro, nonostante il tempo incerto, la decisone, di andare, proprio alla vigilia, della “Festa”, a Tindari.

Così viene fuori una foto di gruppo che va oltre il simbolismo religioso e l’omaggio alla “Madonna”, che raccoglie l’essenza ed il legame con il territorio.

“Non è una foto ufficiale ci sono tanti ma non tutti…”

Una foto che unisce e che da forza, come dice Giorgio Cangemi che puntualizza “non è una foto ufficiale ci sono tanti ma non tutti, c’è chi sarà in lista, ma anche chi ci sosterrà, facendo parte del gruppo, ci sono gli assenti all’incontro di ieri, ma mancano anche quelli che si stanno unendo a noi in questi minuti. E’ una foto che fissa nel tempo, quello di ieri sera, era punto di partenza”.

E poi il candidato sindaco conclude “L’omaggio alla Madonna è un bel segnale, che parla di pace, di unità, di solidarietà, di speranza… la sintesi del nostro programma elettorale. E’ un legame antico col territorio che noi, orgogliosi di essere pattesi, sentiamo nel cuore e nell’anima. Buona Festa a tutti!”.